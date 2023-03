Incredibile alle Isole Tremiti: le spettacolari immagini del miraggio superiore

Incredibile quest'oggi alle Isole Tremiti, dove è stata registrata una incredibile illusione ottica, vale a dire un miraggio superiore.

Si tratta di un fenomeno ottico atmosferico che consiste nel vedere in lontananza una immagine speculare associata a un oggetto esistente, nel caso di oggi nella parte superiore. I miraggi avvengono quando vi è una forte differenza di densità tra i vari strati dell'aria.

Uno dei più noti è quello ribattezzato 'Fata Morgana', in riferimento alla fata della mitologia celtica che faceva vedere ai marinai castelli immaginari per attirarli e condurli alla morte. In condizioni di grande caldo uno strato d'aria molto più calda può sovrastare uno strato di aria più fredda: si forma così un "condotto atmosferico" che agisce come una lente e produce una serie di immagini sia dritte che invertite. Possiamo quindi immaginare che la luce proveniente da un punto venga distribuita in verticale, facendo apparire gli oggetti in lontananza come simili a torri o altre strutture allungate.