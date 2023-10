Da New York a Vieste, l’influencer Piero Armenti nella città dell’amore: “Sembra un set di Hollywood”

“Ma quanto è bella la scalinata dell’amore a Vieste? Se siete una coppia in crisi è perfetta per voi”. Parte da qui la passeggiata a Vieste dell’influencer Piero Armenti, imprenditore, scrittore e urban explorer, fondatore dell’agenzia ‘Il mio viaggio a New York’, tour operator che spopola sui social.

“Mio nonno paterno – racconta - è nato a Vieste nel 1901, oltre un secolo fa, in quelle casette del centro storico che ora sono affollate di turisti, che si godono la bellezza di questo borgo sul Gargano. Chissà se mio nonno si immaginava che quelle case di pescatori, sarebbero state un giorno così acclamate dai turisti di tutto il mondo. L'ultima volta sono venuto qui alla fine degli anni '80”.

Un video di sei minuti sintetizza il suo viaggio a Vieste con la sua famiglia. Piero Armenti passa sotto le mani giganti di Lorenzo Quinn. Il padre ricorda quando la Marina Piccola era tutta spiaggia, per poi cercare lo ‘spacco di Rosinella’.

“È spettacolare come paese”, dice all’ora del tramonto. Apprezza le viuzze del centro storico: “Sembrano set cinematografici di Hollywood”.

Acquistano anche caciocavallo podolico, dopo l’assaggio: “Buono”, è il responso. Immancabile il selfie con il Pizzomunno sullo sfondo. Già migliaia le reazioni al video, destinato a fare il giro del web.