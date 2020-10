10 ristoranti di pesce da provare a Foggia

Siete alla ricerca di un buon ristorante di pesce in città? Siete nel posto giusto! Oggi vi mostriamo la classifica dei 10 ristoranti di pesce assolutamente da provare, secondo gli utenti di TripAdvisor.

1. Nenna Né in via Domenico Cirillo 18 - sito web

2. Ristorante Grand'Italia in via Leone XIII - sito web

3. Ristorante Mare in Tavola in via Pasquale Manerba 4

4. Mareria in via Mahatma Gandhi 7 - sito web

5. La Piazza dei Sapori in via Falce 27/29 - sito web

6. Dimora Romita in Tratturo Camporeale S.N Via Tratturo Camporeale - sito web

7. L'Angolo Preferito in viale Fortore 24 - sito web

8. Il Giardino di Bacco in via V. Goberti km.200 - sito web

9. Poseidon in vico Ciancarella 8 - sito web

10. Ristorante A Casa Mia in via XXV Aprile 22 - sito web