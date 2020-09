Le migliori pizze in viaggio in Italia 2020, ecco la classifica di 50 Top Pizza

50 Top Pizza la prestigiosa guida online delle migliori pizzerie in Italia e nel mondo, ha presentato la classifica delle 20 Migliori Pizze in Viaggio in Italia - al taglio e da asporto - 2020.

Una selezione dei migliori locali dove poter gustare un pasto veloce, usufruire dei servizi di asporto e delivery, e deliziare il palato con pizze di altissima qualità.

Al primo posto troviamo il re della pizza a Roma, Gabriele Bonci, seguito da Olivia Pizzamore ad Acri (Cs) e Sancho in quel di Fiumicino.

La classifica completa de Le 20 Migliori Pizze in Viaggio in Italia - da taglio e asporto - 2020