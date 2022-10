Osterie d'Italia: tra le migliori ci sono 'La Fossa del Grano', 'U Vulesce' e Peppe Zullo

114 osterie in guida di cui 4 novità e 20 chiocciole: questi i numeri della Puglia nella nuova edizione di osterie d’Italia. Torna lo storico sussidiario del mangiarbere all'italiana: disponibile in tutte le librerie e sullo store online di Slow Food editore, la trentatreesima edizione di osterie d'Italia racconta la ristorazione italiana più autentica e di qualità attraverso le visite e le recensioni di più di 240 collaboratori sparsi in tutta Italia, in una rete fitta e capillare.

La nuova edizione raccoglie 1730 indirizzi di osterie, agriturismi, enoteche con cucina e ristoranti segnalati per la cucina territoriale, la rigorosa selezione degli ingredienti e il prezzo giusto, e introduce tre nuovi simboli per raccontare in modo più ampio e dettagliato l’offerta dei locali recensiti il simbolo del pane, assegnato alle osterie con un eccellente cestino del pane e di prodotti da forno, autoprodotti o reperiti da fornai di qualità; il simbolo dell'olio, ai locali che valorizzano l’olio extravergine d’oliva sia a tavola che in cucina, secondo una selezione oculata di prodotti d’eccellenza e rappresentativi del territorio; il riconoscimento del bere bene, assegnato a quelle osterie che offrono, accanto o in sostituzione a una valida proposta di vini, una selezione di bevande alcoliche e non – birre artigianali, distillati, cocktail ma anche succhi, estratti e infusi – scelti con attenzione e personalità.

La Puglia è diventata una meta importante del turismo nazionale e internazionale, apprezzata per l’autenticità dei luoghi e per la cordialità della popolazione. Ai margini dei grandi interessi commerciali e turistici, la regione conserva da tempo i tratti caratteristici della cultura contadina sia nel paesaggio che nello stile di vita, e ancora di più nella cucina dallo stile lineare, senza fronzoli, basata su materie prime di grande qualità e fortemente caratterizzanti. Emblematica in questa dinamica la funzione delle masserie pugliesi, luoghi dove si sono consumate grandi sofferenze legate al lavoro della terra e al controllo dei latifondisti, luoghi di cui ci si vergognava, ora giustamente riconosciuti come il fiore all’occhiello dell’accoglienza locale. Declinate in differenti stili, si va dai boutique hotel e dai ristoranti degli alberghi cinque stelle, destinati a una clientela facoltosa, alle osterie (le nostre preferite) che mantengono quasi inalterata l’anima e il respiro della cultura contadina, con una proposta culinaria che celebra le culture del territorio e le materie prime animali e vegetali spesso autoprodotte.

Le venti chiocciole della Puglia

Le Macare -Alezio (Le)

Antichi Sapori - Andria

PerBacco - Bari

Antica Osteria La Sciabica - Brindisi

Casale Ferrovia - Carovigno (Br)

Cibus - Ceglie Messapica (Br)

‘U Vulesce - Cerignola (Ff)

La Bottega dell’allegria - Corato (Ba) - nuova chiocciola

La Cuccagna - Crispiano (Ta)

La Taverna del Duca - Locorotondo (Ba)

Canneto Beach 2 - Margherita di Savoia (Bt)

Masseria Barbera - Minervino Murge (Bt)

L’Antica Locanda - Noci (Ba)

Peppe Zullo - Orsara di Puglia (Fg)

La Piazza - Poggiardo (Le)

Botteghe Antiche - Putignano (Ba)

La Fossa del Grano - San Severo (Fg)

La Locanda di Nonna Mena - San Vito dei Normanni (Br)

Taverna del Porto - Tricase (Le) - nuova chiocciola

Ristorante Lilith - Vernole (Le)

Per quanto riguarda la provincia di Foggia troviamo U Vulesce di Cerignola e Peppe Zullo di Orsare di Puglia.