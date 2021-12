Michele Longo porta il country-rock a 'The Voice Senior'. Da San Giovanni Rotondo al team Berté: "Mi sento un 18enne scatenato"

"Sono Michele Longo, vengo da San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia e per 38 anni ho fatto la guardia giurata". Nella puntata di ieri sera di 'The voice senior', il quasi 67enne concorrente della città di San Pio, ha superato birllantemente le audizioni al buio con un suo cavallo di battaglia, un pezzo country-rock dei Creedence Clearwater Revival. Ha cominciato a 13 anni e ha sempre sognato di fare il cantante.: "Ho conosciuto mia moglie grazie alla musica, quando lei aveva 18 anni e io 19 ci siamo sposati".

Sposato da 45 anni, all'età di 25 era padre già di quattro maschietti. "Fortunatamente" dopo otto anni è arrivata la femminuccia tanto desiderata". Michele ha anche sette nipoti. "Ho dovuto mettere da parte il rock, ho appeso al muro la mia chitarra e tutti i giorni la guardavo. Ho affrontato tanti problemi, ho ripreso con la musica quando ho visto tutti i miei figli sposati, tranquilli e ho pensato a me. Insieme a mia moglie abbiamo fatto tanti sacrifici, oggi mi sento un 18enne scatenato e ho ancora voglia di fare tanto"

Con 'Have you ever seen the rain" ha convinto tre giurati su quattro: Clementino, Gigi D'Alessio e Loredana Bertè, che si è complimentata con il quasi 67enne sangiovannese: "Suoni anche benissimo la chitarra". "Sei una bella novità" il commento di Gigi D'Alessio. Michele è entrato a far parte del team Berté.