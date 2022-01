Michele Longo va in semifinale a 'The Voice Senior'. Loredana Bertè: "Voce da artista internazionale"

“Il mio quarto semifinalista mi ha conquistato con il suo graffio. Appena ha aperto bocca mi è sembrato di ascoltare un artista internazionale". Così Loredana Bertè ha promosso Michele Longo, la guardia giurata in pensione di San Giovanni Rotondo, anima country-rock del team passato da quindici a sei della cantante e del programma condotto da Antonella Clerici. "Semifinale, il mio obiettivo l'ho raggiunto, un grazie a tutti i miei compaesani per l'affetto" le parole di Longo, che ha conquistato l'affetto e la stima non solo dei suoi concittadini sangiovannesi. La provincia di Foggia tifa per lui. Il concorrente della città di San Pio aveva superato birllantemente le audizioni al buio con un suo cavallo di battaglia, un classico del suo genere preferito targato Creedence Clearwater Revival (leggi qui).