Michele De Virgilio nella fiction 'Il Patriarca': l'attore foggiano è il braccio destro di Amendola

C’è anche l’attore foggiano Michele De Virgilio nella cast della fiction ‘Il Patriarca’, in onda da venerdì 14 aprile su Canale 5. Vestirà i panni di Ferro, amico fidato e braccio destro di Claudio Amendola, protagonista e regista della serie targata Mediaset, alias Nemo Bandera, carismatico imprenditore che alle soglie dei 60 anni fa i conti con la sua vita.

La fiction è ambientata in Puglia. La prima puntata è stata proiettata in anteprima a Bari, al Bifest, lo scorso 30 marzo. Sul palco c’era anche l'attore di teatro, cinema e fiction Michele De Virgilio, che torna sul piccolo schermo. Stando alle anticipazioni, interpreterà un personaggio duro e spesso spietato, legato da un profondo rispetto e lealtà a Nemo. Per lui è disposto a tutto, anche a rischiare la vita.