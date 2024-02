Michele Ciuffreda, "l'angelo del mare" di Mattinata a The Voice Senior: "Ho rischiato la vita per donarla ad altri"

Michele Ciuffreda, 65enne di Mattinata "nato in casa con l'ostetrica" , nonché primo maresciallo luogotenente in pensione della Guardia Costiera, nella puntata di The Voice Senior andata in onda ieri sera 16 febbraio, non ce l'ha fatta a convincere i giudici: nessuno si è girato durante l'esibizione di 'In cerca di te (perduto amor)", brano di Natalino Otto.

Tuttavia, poco prima di essere congedato, Arisa gli ha fornito la possibilità di ripresentarsi alle 'audizione al buio', fornendogli il "salvagente" per poter entrare a far parte di uno dei quattro team: "Te la meriti questa cosa" (il video).

Chi è Michele Ciuffreda

Musica e mare le sue passioni, sul palco è apparso visibilmente emozionato: "Non capita tutti i giorni di venire qui e cantare su Rai 1".

L'umiltà, la sincerità e la storia personale di Ciuffreda, hanno catturato l'attenzione di Clementino, Loredana Bertè e Gigi D'Alessio: "Non mi sono girato perché ho sentito poco swing" ha spiegato l'artista napoletano. "Lui è stato un angelo del mare, ha salvato tantissime persone" ha evidenziato Antonella Clerici. Un dettaglio che evidentemente non è passato inosservato, tant'è che Rosalba Pippa, in arte Arisa, gli ha concesso una seconda chance.

"Ho rischiato la vita per donarla a chi aveva più bisogno di me. Ho salvato un bambino di tre anni che stava annegando"

Da piccolo Michele Ciuffreda cantava in chiesa; oggi è solista della scuola cantorum: "La vittoria mia più grande è stata quella di aver messo a repentaglio la mia vita per gli altri, è il dono più grande che il Signore mi ha potuto dare" ha confidato. Per questo, nel corso della sua carriera, ha ottenuto tanti riconoscimenti.

Ad accompagnarlo c'erano la figlia e il fidanzato di lei. Entusiasta il sindaco Michele Bisceglia: "Tutta Mattinata fa il tifo per te".