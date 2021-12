Il 'manfredoniano' Michelangelo Falcone semifinalista a 'All together now'

Ci sarà anche un rappresentante della provincia di Foggia alla semifinale di 'All Together Now', il game show musicale condotto da Michelle Hunziker nel quale un gruppo di aspiranti cantanti si esibisce di fronte a un muro di 100 giurati capitanati da J-Ax.

Michelangelo Falcone, studente di Economia e Commercio 21enne nato a La Spezia, ma originario di Manfredonia, è tra i semifinalisti. Con il suo timbro di voce ha già conquistato la stima dei giudici Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga. Proprio Renga fu il suo 'capitano' nel team di The Voice of Italy, nell'edizione del 2018 alla quale Falcone partecipò a soli 17 anni.