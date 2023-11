Il viaggio 'solo andata' di Muserra, la mural artist che ha conquistato il 'Cuore di Brooklyn'

Michela Muserra è una illustratrice e mural artist foggiana, che ha trovato la sua ‘casa artistica’ tra le strade (e più precisamente i muri) di Bedford-Stuyvesant, quartiere di New York dove batte “il cuore di Brooklyn”. E’ qui che sorge il suo ‘quartier generale’, dove professa la sua fede - artistica, s’intende - e la celebra attraverso un Festival di street art che promuove insieme al compagno Frankie. “Credo fermamente nel potere catartico dell’arte pubblica, e quindi ‘arte di strada’. Il nostro festival non mira solo ad ‘abbellire’ i luoghi, ma ne cambia l’energia, l’atmosfera”, spiega Muserra a FoggiaToday.

Giunto alla seconda edizione, il Festival mira a creare connessioni attraverso la bellezza, a stringere relazioni, sia personali che di business. L’edizione 2023 ha rischiato di non andare in porto a causa dell’alluvione che, in quei giorni, ha colpito New York, ma Michela e lo stuolo di artisti coinvolti per l’evento non si sono arresi al maltempo: “Nella sfortuna ci è andata anche bene”, racconta. “Piovigginava al mattino, ma verso mezzogiorno è spuntato il sole. Il meteo aveva intimorito molti ad uscire e, considerato il ‘mood generale’, la risposta è stata positiva”. E mentre pensa già alla prossima edizione - “che sarà ancora più grande, ancora più forte”, assicura - Muserra racconta sé stessa e la sua arte, a partire da quel volo che le ha cambiato la vita.

Un viaggio di sola andata, da Foggia agli Stati Uniti. Come è scattata la scintilla?

E’ scattata 20 anni fa, durante il mio primo viaggio qui a New York. Ero partita per una vacanza sabbatica di tre mesi, e me ne sono innamorata subito. Così, una volta tornata in Italia, ho fatto le valige “definitive” e sono tornata qua.

Hai fatto del Bedford-Stuyvesant il tuo ‘quartiere generale’. Cosa hai visto di speciale in questo luogo, e in che modo si sposa con la tua idea di arte?

Quando sono arrivata a New York sono finita prima nel Queens. Ricordo che mi piaceva andare a Manhattan, ma non mi piaceva molto l’area in cui vivevo (parliamo di 20 anni fa, ora molte cose sono cambiate). Così mi sono spostata a Carroll Gardens: era in piena evoluzione da gentrificazione (trasformazione di un’area cittadina da quartiere popolare in zona residenziale, ndr) e, quando i prezzi degli affitti hanno cominciato a salire, mi sono spostata verso una più abbordabile Bedstuy. E mi è piaciuta: ho subito capito che avevo trovato il cuore di Brooklyn. La gentrificazione è arrivata anche qua, ho cambiato innumerevoli appartamenti, ma non credo di volermi spostare in nessun altro quartiere. Specialmente adesso che ho iniziato il progetto di Bedstuy Walls.

Cos è e come nasce il Bedstuy Walls Mural Festival?

Era da anni che cercavo uno spazio e dei muri dove fare un mural festival. Il mio vicino di casa mi invitò a vedere il suo laboratorio/officina di scenografie e installazioni per eventi e spazi commerciali. Proprio lì, di fianco alla sua attività, erano allineati tutti questi muri, coperti da quelli che noi chiamiamo graffiti (qui throw ups o tags). Il marciapiede era tutto trasandato, tra erbacce e spazzatura. Ma proprio lì, ho avuto una sorta di visione, ed è partito il lavoro di rivalutazione di quell’isolato.

Come si sostiene l’impresa? Con quale spirito hanno aderito i vari artisti e come vengono selezionati?

È un progetto che nasce come un lavoro con e per la comunità. Sia l’anno scorso che quest’anno siamo riusciti a raccogliere fondi e donazioni sia dalla gente che dalle piccole realtà locali. Gli artisti coinvolti hanno aderito con estremo entusiasmo, mettendo a disposizione tempo e talento, e in alcuni casi anche i materiali senza neanche chiedere ricompensa. Hanno abbracciato l’iniziativa e per noi (Frankie è il mio compagno e co-curatore del progetto) è importante che gli artisti comprendano l’identità del festival e perché lo facciamo. Non c’è nessuna forma di lucro, lo facciamo per pura passione ma speriamo un giorno di poter trasformare questa cosa in una no-profit che riesca direttamente ad aiutare la comunità di Bedford Stuyvesant. Gli artisti vengono scelti e contattati in base al loro talento e non solo: facciamo sempre in modo che il loro messaggio artistico sia in qualche modo in linea con il nostro progetto e quindi con un’attenzione all’ambiente e alla comunità locale.

Qual è la cifra stilistica del festival? Cosa lo rende diverso da altre esperienze artistiche similari?

Ritorno sulla questione comunità. Bedstuy Walls non è soltanto un festival di murales ma è un modo per mette in contatto attività locali, che fa conoscere persone e che accresce relazioni sia personali che di “business”.

La street art è strettamente connessa ai luoghi. In che modo, nell’esperienza del Bedstuy Walls Mural Festival, l’una influenza l’altra? Per andare in quale direzione?

Io credo fortemente nel potere catartico dell’arte pubblica (e quindi ‘arte di strada’) e questo è anzi il motivo principale per cui facciamo questo festival. Il festival non mira solo ad ‘abbellire’ i luoghi, ma ne cambia l’energia, l’atmosfera. È spesso queste due cose influenzano estremamente i luoghi e le persone che ci vivono. Molti ci ringraziano per avere semplicemente reso ‘la passeggiata con il cane’, ‘la corsa la mattina a scuola’ o ‘la quotidiana spesa al supermarket’ un’esperienza più piacevole, qualcosa che riempie il cuore e rallegra l’animo.

Qual è il tuo rapporto con Foggia?

Sono ancora molto legata a Foggia, anche se tra qualche anno potrò contare più anni spesi qui a New York che in Italia. Ma a Foggia ho ancora tutta la famiglia e gli amici più cari, resta la mia città e il punto saldo da cui vengo.

Si sono chiuse da poco le urne per le elezioni amministrative: cosa ti auguri per la città dal nuovo corso politico?

Ad essere onesta, seguo poco quello che succede in Italia e nella mia città. Mi aggiorno sui social, tramite i post di amici, e approfondisco le notizie che mi interessano su internet. Sono contenta perché le ultime elezioni hanno portato in carica la prima sindaca di Foggia. Sono fiduciosa: non conosco la sindaca Episcopo, ma sembra che sappia benissimo quello che può e che sa fare. Come si dice, non si giudica un libro dalla copertina.