I Mercati di Città 'La Prima' per la ricerca: in 10 anni raccolti 200mila euro per Telethon

Come ogni anno abbiamo l?occasione di rendere la Capitanata simbolo di solidarietà. Dal 13 dicembre al 5 gennaio, presso tutti i punti vendita Mercati di Città La Prima, sarà possibile supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare aiutando la fondazione Telethon.

Il gruppo e la famiglia Giannatempo, in questi dieci anni hanno ottenuto risultati straordinari: grazie al grande cuore dei clienti di Foggia e provincia sono stati donati oltre 200mila euro. L?auspicio è di riuscire a diffondere speranza per la ricerca attraverso le emozioni che il personale dei mercati sa trasmettere per contrastare quest?annata difficoltosa ed esplodere nel risultato migliore di sempre.

Secondo consuetudine sarà possibile effettuare donazioni volontarie di qualunque importo, anche di soli 10 centesimi per ogni spesa. In alternativa si possono acquistare i cuori di cioccolato Caffarel nelle versioni fondente, al latte e al latte con granella di biscotto, versando una donazione minima di 12 euro.

Come ogni anno il giorno dell?Epifania, 6 gennaio 2023, consegneremo l?assegno di tutto il raccolto alla coordinatrice Telethon, per festeggiare insieme il risultato raggiunto.

Il programma della raccolta sarà illustrato, con tutti i dettagli, nella conferenza stampa che si svolgerà mercoledì 7 dicembre alle 11:30 presso la sala riunioni del punto vendita mercati di città-la prima di via Zara, 87.

Interverranno l? a.d. dei mercati di città La Prima, Luigi Giannatempo; la coordinatrice Telethon della provincia di Foggia, Antonella Squeo; la portatrice di interessi con sindrome di Williams di Foggia, Maria Pia Mastracchio; il corporate fundraiser di fondazione Telethon, Gaia Stara.