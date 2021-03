Memorial Carbone e la Giornata Mondiale della Poesia

Sensibilizzare i cittadini di qualunque età all’arte della poesia e celebrare degnamente la Giornata Mondiale della Poesia, patrimonio dell’UNESCO dal 1999.

La 15ma Edizione del Memorial Carbone, concorso letterario organizzato quest’anno dal Club per l’UNESCO di Cerignola e dedicato al compianto concittadino Vincenzo Carbone, è stata l’occasione per ribadire l’importanza della poesia quale veicolo di sentimenti, emozioni, gioie e dolori e, più in generale, di messaggi di dialogo interculturale tra i popoli.

“Siamo estremamente soddisfatti della grande affluenza di famiglie, docenti e dirigenti scolastici a un appuntamento divenuto oramai fisso nell’agenda culturale cerignolana”, ha dichiarato la presidente del Club Rosaria Digregorio. “A nome del Club per l’UNESCO di Cerignola, desidero ringraziare tutti coloro che hanno attivamente preso parte al concorso deliziandoci con i propri lavori e condividendo con noi le proprie emozioni e i propri stati d’animo. Ringrazio altresì la socia Albina Cirsone, referente del progetto, la poetessa Stefania di Lino e il prof. Antonio Galli per essere intervenuti in qualità di graditi ospiti a un evento che, ovviamente, intendiamo replicare negli anni con sempre maggior qualità e partecipazione”.

Queste le 5 categorie premiate, assieme ai vincitori dell’Edizione 2020 la cui cerimonia di proclamazione fu a suo tempo annullata a causa dell’imminente lockdown.

Graduatoria scuole medie di II grado

Primo posto ex aequo. “LA TENEREZZA”- LUCINO MARILENA - Dante Alighieri

Primo posto ex aequo. “BRAMA DI TENEREZZA - SHOPUK ANNA – Scientifico Einstein

Secondo posto. “CAREZZE” - D’ADDATO NICOL - Liceo Zingarelli - Sacro Cuore

Terzo posto. “TENEREZZA” - ANGELO MONACO - Liceo artistico Lanza, Foggia

Menzione speciale a SARA CIAFARDONE - IIS Augusto Righi

Graduatoria scuole medie I grado

Primo posto ex aequo. “LA TENEREZZA” - SARA GAMMINO - I.C. Divittorio-Padre Pio

Primo posto ex aequo. “PERCHÉ” - MORENA PIA BANCONE - I.C. Carducci-Paolillo

Secondo posto ex aequo. “COS’È PER ME LA TENEREZZA” - CARLOTTA DI LEO -

Pavoncelli

Secondo posto ex aequo. “COME UNA GIOSTRA” - ILARIA CAPUTO - I.C. Carducci-Paolillo

Terzo posto ex aequo. “L’EMOZIONE DELLA TENEREZZA” - FRANCESCO MUCCIARONE - I.C. Da Feltre-Zingarelli - Foggia

Terzo posto ex aequo. “AFFETTI DISTANTI” - ANTONELLA LEPORE - I.C. Carducci-Paolillo

Graduatoria elementari

Primo posto. “FAME DI TENEREZZA” - STELLA ROMAGNOLO - Primaria I.C. Don Bosco-Battisti

Secondo posto. “TENEREZZA” - RAFFAELE DE VITTI - Primaria Marconi

Terzo posto. “LA TENEREZZA” – VITTORIO PANTANO - Primaria Marconi

Graduatoria adulti

Primo posto. “STRADA FACENDO” - GENNARO FUSCO

Secondo posto. “CINQUANT’ANNI” - ANGELO AMORUSI

Terzo posto. “UN TENERO INCANTO” – ANTONELLA LAMANUZZI

Graduatoria poeti dialettali

Primo posto. - MARIARCANGELA IACUBINO di Apricena

Secondo posto. - GABRIELE PATRUNO di Lucera