Matteo Cascavilla, dalla 'Strada al Palco' di Rai 2 con Nek: "Il sax per me è tutto"

Matteo Cascavilla, artista di strada 24enne di San Giovanni Rotondo, è stato protagonista nella puntata di 'Dalla strada al palco' condotta da Nek, andata in onda ieri sera 27 febbraio. Appassionato di musica sin da bambino, ha mosso i primi passi nella banda della città di San Pio. Da allora non si è più staccato dal suo sassofono: "Per me è tutto, ci vivo e mi dà l'opportunità di decidere della mia vita".

Si esibì in strada per la prima volta a Fuerteventura con la sua famiglia: "Portammo tutti gli strumenti e iniziammo a suonare lì in strada". Partito per Tenerife con un biglietto di sola andata, ha creato una challenge mostrando quanto avesse guadagnato in un giorno: 1500 euro in un mese per un'ora di sax: "Di arte si può vivere".

Con 696 voti non è riuscito ad avere la meglio degli avversari, ma ha avuto l'onore di suonare per Nek e Francesca Fialdini