Park e Antonio, un amore internazionale nel segno di Umberto Giordano: oggi il Sì nella Sala Fedora

Un amore internazionale nato e cresciuto nel segno di Umberto Giordano. E' quello che unisce due musicisti - Park Soyoung e Antonio Di Dedda - che quest'oggi hanno detto 'Sì' nella Sala Fedora di Foggia.

A darne notizia è la pagina ufficiale del Teatro Giordano di Foggia. A giurarsi amore eterno, questa mattina, sono stati Antonio, diplomato a sedici anni in pianoforte con il massimo dei voti, lode e menzione d'onore presso il Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, e Park, violinista della Corea del Sud. Insieme, vivono ad Amburgo e ogni anno si esibiscono in tutta Europa. Per il loro grande giorno, hanno scelto di tornare a Foggia, nei luoghi dedicati al Maestro Giordano, che ha da sempre accompagnato la loro storia.