Al MAT in mostra i fumetti degli ospiti del centro diurno psichiatrico

L’arte come mezzo riabilitativo psichiatrico. Questo l’obiettivo di ‘Fumetti per tutti’, il progetto che dal 2021 porta gli ospiti del centro diurno psichiatrico di San Severo al MAT-Museo dell’Alto Tavoliere. Nato dalla collaborazione del centro e del museo con l’associazione dauna per la salute mentale A.DA.SA.M, il progetto quest’anno è stato articolato in una ventina di incontri durante i quali è stata approfondita la conoscenza di alcuni autori di fumetto, italiani e non, e dei personaggi più popolari del mondo dei balloons: da Zanardi di Andrea Pazienza a Cocco Bill di Jacovitti, dai Peanuts di Charles M. Schulz a Diabolik delle sorelle Giussani, passando per il mondo dei supereroi della Marvel e della DC Comics, per un totale di più di trenta personaggi.

L’obiettivo era non solo quello di aumentare il bagaglio di conoscenze legate al mondo del disegno e dell’illustrazione e creare momenti inclusivi, ma soprattutto creare nuovi stimoli interattivi con la realtà e sviluppare approcci ambientali che possano colmare disturbi relazionali e interpersonali. E non a caso, per raggiungere questi traguardi, è stata scelta l’arte, da sempre mezzo privilegiato per comunicare, promuovere l’autostima, incrementare la socializzazione ed entrare in contatto con mondo emotivo dei pazienti psichiatrici.

‘Fumetti per tutti’, terminerà con un momento di condivisione con la cittadinanza grazie ad alla mostra collettiva (con ingresso gratuito) di una selezione dei disegni realizzati durante il progetto e che sarà visitabile, nell’area espositiva del MAT a partire da mercoledì 17 maggio, alle 19.00 e fino a domenica 4 giugno. Questi gli orari: dal lunedì al venerdì ore 9-13.30 e 17.30-20.30, il sabato ore 18-21 e la domenica ore 10.30-13.30 e 18-21.