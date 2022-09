Le stelle dello chef Igles Corelli brillano nella cucina di 'Maraki': successo per la prima MasterLab a Foggia

Le stelle dello chef Igles Corelli brillano nella cucina del Maraki Foodlab di Foggia, in occasione della prima MasterLab - Enjoy a unique experience, il ciclo di cene stellate organizzate da Andrea e Valentina Pietrocola, founders della Maraki srl e vincitori del bando Pin - pugliesi innovativi, promosso dalle Regione Puglia.

Ad inaugurare questo ciclo di eventi, un ospite d’eccezione: lo chef stellato Igles Corelli, volto televisivo e direttore del Gambero Rosso, 5 stelle Michelin, che ha intrattenuto gli ospiti con un menu di 4 portate interamente preparato sotto gli occhi curiosi e attenti degli ospiti.

“Lo chef Corelli - commenta Valentina Pietrocola- è un grande professionista e amico. È riuscito a creare un’atmosfera che era proprio quella che io e Andrea sognavano, quando abbiamo ideato questo progetto. Tra una portata e l’altra infatti gli ospiti hanno potuto osservare e carpire le tecniche di cucina utilizzate dello chef, ponendo domande e offrendo spunti di confronto".

"Non mancheranno altri appuntamenti, - conclude Andrea Pietrocola - il ciclo infatti prevede altre 5 MasterLab con altri chef noti e stellati, per cui continuate a seguirci sui nostri social". L’evento, raccontato sui social, ha raggiunto le oltre 20mila visualizzazioni in pochissime ore, spia di un interesse sempre più in crescita sulla cucina stellata.