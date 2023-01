Il grande gesto per Mary, la 'ragazza coraggio' di 15 anni che lotta per un domani migliore

Alla vigilia dell’Epifania la Befana della Pro Loco di Carpino ha regalato momenti di serenità a grandi e piccini. È stata una serata fredda quella del 5 gennaio ma questo non è quello che ha percepito la dolce vecchietta che ha incontrato, tra le tante persone, un’amica speciale, Mary, 15 anni, la 'ragazza coraggio' con un sorriso disarmante, e una voglia matta di vivere, che lotta per un domani migliore.

Questo il commento del presidente Michele Simone: "Per noi è sempre una grande emozione, poter regalare una carezza o una parola di conforto, e ricevere in cambio un sorriso, per noi è sempre un grande dono che ci viene fatto e che ci arricchisce sempre. Portare musica, doni e allegria in un momento particolare, per noi è un modo per umanizzare e stare ancora più vicini. La visita, dopo un grande momento di commozione, si è conclusa sulle note della Rizza Street Band che non ha mancato di omaggiare Mary e la sua bellissima famiglia con brani del repertorio natalizio".

Emozionati i genitori della piccola Mary: "Non possiamo far altro che ringraziare la Pro Loco di Carpino per il bellissimo gesto. È stato un momento pieno di gioia per Mary e per noi genitori vederla sorridere ed emozionarsi. È bello e ci riempie veramente il cuore vedere che ci sono persone che con piccoli gesti riescono a regalare un attimo di spensieratezza ad una ragazza che ce la sta mettendo tutta per ritornare a vivere la sua vita normale da 15enne".