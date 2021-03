L'apricenese Marta Caroppi vince il contest 'Sanremo Juke Box'

Marta Caroppi in arte Dea Marta è una ragazza di 14 anni appena compiuti, canta e balla dall'età di tre anni (frequenta l'accademia Solis Specimen di Apricena) e suona il violino, è seguita artisticamente da insegnanti di canto, di danza e di strumento musicale e soprattutto dai suoi genitori che la sostengono con impegno e amore.

È stata talento del Sud 2017 e talento d'Italia 2019; si è classificata sempre nei primi posti nei vari concorsi canori e di danza. Quest'anno ha raggiunto un sogno che negli ultimi giorni sembrava oramai svanito a causa di un grave incidente che ha coinvolto suo padre, per amore del quale, la mamma ha deciso di accompagnare Marta nella grande città dei fiori a Sanremo, dandole la possibilità di esibirsi nella rassegna Sanremo Juke Box. Ed è stata proprio la giovane artista a conquistare il primo premio, dedicando la vittoria a suo papà.

Il ringraziamento va a tutti coloro che l'hanno sostenuta compreso il preside dell'Istituto Comprensivo Torelli Fioritti di Apricena, il professor Giuseppe Di Sipio, il vicepreside Luigi Di Fazio e la collaboratrice Teresa Biscotti che hanno dato la possibilità alla madre ,docente di questa scuola,di accompagnare Marta all'evento tanto atteso e di realizzare il suo sogno.

Il contest Sanremo Juke Box

Si è tenuto sabato 6 Marzo nella città di Sanremo in concomitanza con il Festival della canzone italiana ed è stato ideato dal cantautore/ produttore discografico Moreno De Ros. Una vetrina che consente a tanti giovanissimi artisti di mettersi in mostra. L'occasione per dare tanta visibilità ai talenti del sud in cerca di affermazione. Ma c'è di più: è infatti prevista l'uscita di una compilation targata 'Sanremo Juke Box', contenente tutte le canzoni dei partecipanti che verrà distribuita a livello nazionale su tutte le Piattaforme di Spotify.

I giovani presenti all'evento sono stati selezionati nei mesi scorsi presso il Contest Televisivo Di 'Carisma' andato in onda su AntennaSud sempre con la direzione Artistica di Moreno De Ros e la partecipazione nelle vesti di Giudici dei Coach Valerio Giorgio, Terry Digennaro, Gessica Casanova. Diversi sono anche i Media Partner tra cui citiamo Riviera Time e Radio RCS che durante tutte le fasi del contest hanno effettuato le interviste e le dirette Radio.

La finalissima di Sanremo Juke Box si è tenuta presso la sala/Teatro intitolata a Luigi Tenco, e ha visto la partecipazione di oltre 60 concorrenti provenienti dalla Puglia e dalla Basilicata. Sanremo Juke Box vuole essere sostanzialmente un modo per 'fare la differenza' nel panorama dei contest musicali, un'occasione reale a favore in primis dei tanti talenti sparsi presenti nel nostro Sud.