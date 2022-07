A Marina di Lesina una spiaggetta a misura di disabile: “Puntiamo a un lido dedicato”

A Marina di Lesina è partito il progetto itinerante 'Mare Amico'. A ospitarlo, quest’anno, è il lido Albatros. Nasce da un’idea dell’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Una Mano Amica, gli stabilimenti balneari e la Guardia Costiera Ausiliaria Puglia, in sinergia con l’Ufficio Locale Marittimo di Lesina. Sulla spiaggia è stata allestita un’area senza barriere architettoniche, attrezzata, dotata di servizi, passerelle, sedie job e bagnini dedicati per le persone diversamente abili. Si tratta di un primo tassello per l’effettiva fruibilità della spiaggia e del mare da parte di tutti.

“Noi dobbiamo arrivare ad avere anche un lido dedicato”, ha affermato il sindaco Primiano di Mauro dopo il taglio del nastro. È un'idea che fa il paio con la suggestione del "primo lido lagunare”, su cui ha stimolato l'Anmi a Lesina e chiunque intenda cimentarsi. Accanto a lui la vice Alessandra Matarante, che aggiunge un altro ambizioso obiettivo: implementare l’offerta e conquistare la Bandiera Lilla, vessillo che premia e supporta quei Comuni che prestano una particolare attenzione al turismo delle persone con disabilità.

Da quest’anno, inoltre, importante novità per la località turistica del Gargano, la Guardia Costiera Ausiliaria Puglia guidata dal presidente regionale Alberto Tricarico, che in convenzione con l’Asl Foggia e Regione Puglia garantisce il soccorso sanitario in mare con operatori e medici specializzati, ha potenziato il servizio mettendo a disposizione un’ambulanza attrezzata di supporto alla guardia medica estiva per le emergenze che necessitano di assistenza e trasporto.

Tra i privati che hanno fatto generosamente la loro parte, e meritano una menzione, ci sono Pit Stop di San Severo, che ha donato un defibrillatore, preziosissimo su queste spiagge, l’agenzia Pazienza Assicurazioni che ha provveduto alla polizza del nuovo mezzo e una falegnameria di San Severo ha realizzato il gazebo. Hanno contribuito all’operazione il consigliere comunale Vittorio Bramante e il comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Lesina della Guardia Costiera, Roberto Reale.

Nell’occasione, la presidente dell’associazione Una Mano Amica, Antonella Trombetta, ha ringraziato anche il lido Holiday che ospita tutti gli anni le colonie estive. La cerimonia inaugurale è stata una festa con la partecipazione degli utenti del Centro polivalente l’Ancora. Nei prossimi anni il progetto della ‘Spiaggia Amica’ potrà essere ospitato da altri lidi.