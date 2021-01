Cerca l'ex fidanzata dopo 50 anni a C'è Posta per te: entra in studio la Maria La Manna dei Monti Dauni, ma non è lei

Ha fatto sorridere, ma anche commuovere la storia di Luigi Pignataro di Trani che si è rivolta a 'C'è Posta per te' con la speranza, cinquant'anni dopo, di ritrovare la sua ex fidanzata pugliese Maria La Manna.

I due si innamorano, si fidanzano, stanno insieme per quattro anni e poi lui parte per il militare. La mamma di lui lo chiama e gli dice che la sua ragazza va spesso a ballare ed esce con altri. Luigi e Maria litigano e lui la lascia: era il 1964.

Sei in tutto quelle intercettate in Puglia dal postino Gianfranco. La prima ad entrare è stata 'Mariella', una signora di Monteleone di Puglia ma residente ad Anzano, sempre in provincia di Foggia. Lui non la riconosce: "Si è sbagliata di grosso", lei ha qualche dubbio: "Mi sembra una faccia conosciuta, è anziano ma è tanto che non lo vedo".

E' un susseguirsi di frasi dialettali, risate e aneddoti. "Però allucca un po' che ieie 'n tante sente bone". Maria De Filippi è divertita dalla presenza della simpatica donna foggiana, ma non è lei la Maria La Manna che cercava Luigi.

Entra un'altra Maria, di Canosa: "Mi dispiace ma non mi ricordo di te. Ho avuto un solo fidanzata e un solo marito". Entra una terza Maria La Manna: "Chi è questo? Non sono mai stata fidanzata con uno che si chiama Luigi". Entrano altre due donne ma nulla da fare. La sesta è quella giusta, ma è sposata, ha tre figli e otto nipoti.