A Maria Chiara Giannetta il 'Sigillo d'oro' del 'Balcone delle Puglie'

Sul 'Palco delle Puglie' l?estate 'Capitanata' da Sant?Agata di Puglia. E? questo il titolo del cartellone estivo del borgo dei Monti Dauni che prevede un vero è proprio festival con ospiti di riguardo: da Ronn Moss a Uccio De Santis, Cristiano Malgioglio, Mattia Bazar, Red Canzian, Eugenio Bennato, Sud Sound System, Enzo Avitabile, Elettra Lamborghini, i Moonskin, Pari Maione, I Desideri, Luca D?Alessio (Lda) e un concerto tributo a Toni Santagata. Un mese di agosto ricco di eventi che l?amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Bove ha organizzato dopo due anni di pausa forzata.

Il via lunedì 8 agosto con il conferimento del?onoreficenza dl Sigillo d?Oro del Comune di Sant?Agata di Puglia a Maria Chiara Giannetta, l'attrice di chiare origini santagatesi. ?E? il nostro orgoglio, ed è il minimo che potevamo fare per la nostra splendida Maria Chiara Giannetta, che anche all?ultimo Festival di Sanremo ha dichiarato le sue origini. Ecco perché le riconosciamo i meriti di una carriera brillante conseguita, ed inoltre riconosciamo il merito di aver contribuito a promuovere Sant'Agata di Puglia in Italia. Per tali riconoscimenti, questa amministrazione comunale lunedì 8 agosto conferirà all'attrice Maria Chiara Giannetta l'onorificenza del 'Sigillo d'Oro' del Comune di Sant'Agata di Puglia quale benemerenza civica?.

Maria Chiara Giannetta, seppur giovanissima, si è distinta, tra le tante, nell'interpretazione del Capitano dei Carabinieri Anna Olivieri nella serie televisiva andata in onda su Rai Uno di Don Matteo 11, Don Matteo 12 e 13, recitando al fianco di attori di altissimo livello quali Terence Hill, Nino Frassica, Raul Bova e nell'interpretazione di Blanca, una consulente della Polizia, non vedente, nella omonima serie di successo di Rai Uno, composta da sei episodi, andata in onda sulla rete ammiraglia nell'autunno del 2021, che le è valsa il premio ai Nastri d'Argento quale miglior attrice protagonista.

La cerimonia di conferimento dell?onorificenza si svolgerà lunedì 8 agosto alle ore 10 nell?aula consiliare del Comune.