Maria Chiara Giannetta mantiene la promessa: "E' venuta ad assaporare i nostri scagliozzi"

Maria Chiara Giannetta, il capitano Anna Olivieri di Don Matteo, non ha perso tempo e nella giornata di ieri si è recata presso la scagliozzeria di via Lucera: "Ha mantenuto la promessa ed è venuta ad assaporare i nostri scagliozzi" si legge in un messaggio postato sul profilo Facebook dell'attività commerciale in cui la polenta fritta la si serve anche in un panino con la mortadella o si prepara il moscardino al pomodorino adagiato su un medaglione di scagliozzo. Significativa la presenza dell'attrice che dal palco dell'Ariston di Sanremo - nella serata in cui ha vestito i panni di co-conduttrice - si era resa protagonista di uno sketch con Amadeus in dialetto foggiano, diventato poi virale sui social. "Nu salùt a mamm e papà che stann sóp o' div'n, nu salùt a tutt i cumbagn, nu salùt a Fogg' e magnat'v i scagliùzz".