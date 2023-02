Contesa da sampdoriani e genoani, Maria Chiara Giannetta mette i puntini sulle 'i': "Sempre Forza Foggia"

In un divertente siparietto tra Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, pubblicato su Instagram, l'attrice foggiana si toglie la giaccia e sfoggia la maglia del Genoa, sgombrando il campo dall'equivoco generato dal personaggio di bianca, "che è doriana", evidenzia. "E' che mi disegnano così, io non sono doriana, è Bianca, non sono io, sono dieci giorni che io sono in crisi d'identità".

La foto con la maglia della Sampdoria della detective ipovedente protagonista dell'omonima serie tv ambientata a Genova, non era sfuggita all'attore tifoso del Genoa, contentissimo per la scelta di Maria Chiara Giannetta di indossare la maglia rossoblu: "Ma sei una dei nostri, sei della curva, ora ti riconosco. Amici genoani, questa qui è di Foggia non sa neanche cos'è il pallone, però un grande bacio a tutti. Ora puoi girare in via XX Settembre" il commento del collega della serie tv 'Don Matteo'.

Giannetta però conclude: "Sempre forza Foggia!".