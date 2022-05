Maria Chiara Giannetta vince ai 'Nastri d'Argento Grandi Serie': è miglior attrice per l'interpretazione di Blanca

Trent'anni compiuti da poco, Maria Chiara Giannetta festeggia la vittoria ai Nastri D'Argento Grandi Serie come miglior attrice protagonista in Blanca, dove l'artista foggiana, ha interpretato la protagonista, appunto Blanca Ferrando (leggi qui). Esultano i vertici di viale Mazzini. "Tre sono un attestato a una squadra di talenti attoriali che non cessa di rinnovarsi con Luca Argentero, Maria Chiara Giannetta ed Edoardo Scarpetta".

A Sanremo Maria Chiara Giannetta aveva portato sul palco dell'Ariston i suoi guardiani, i coach non vedenti, tra cui Michela Cota di Mattinata. "Blanca è tutti loro, è l'incaponirsi di Michela, il potersi fidare di Marco e Sara, l'ironia di Veronica, il salto nel vuoto di Maria. E io ho imparato che è bello mettersi un vestito elegante e truccarsi, però è anche bello andare oltre ciò che si vede. Ho imparato ad ascoltare oltre ciò che vedo, oltre i miei pregiudizi, i miei imbarazzi, i miei disagi, le mie paure. E ho scoperto che quello che non conosco è una ricchezza infinita che mi rende umana. E voi vi siete messi per qualche istante nei panni dei miei guardiani. Io l'ho fatto per diversi mesi e ve lo assicuro, è stata una figata".