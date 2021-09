Grande Fratello Vip 6: tra le concorrenti c'è anche Manila Nazzaro, la foggiana incoronata 'Miss Italia' da Alberto Sordi

Manila Nazzaro è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 6. L’ex Miss Italia originaria di Foggia è entrata nella casa più famosa d’Italia, insieme all’ex ballerina Carmen Russo e Francesca Cipriani.

Per Manila si tratta di un’esperienza nuova, una vera e propria avventura che ha deciso di intraprendere con l’obiettivo di mostrarsi al grande pubblico così com’è, senza maschere e strategie.

Nel suo video di presentazione Manila Nazzaro è uscita allo scoperto dichiarando che nella casa del Grande Fratello Vip non vorrebbe trovare la sua collega e rivale Caterina Balivo. I rapporti tra le due sono sempre stati tempestosi, già all’epoca di Miss Italia 1999. Oggi, però, la nuova concorrente del GFVip ha dichiarato: “Io non ho detto che Caterina Balivo sia una persona tremenda o cattiva, ma ho detto che con lei non ho mai legato in 22 anni”.

Manila Nazzaro: la carriera

Manila Nazzaro è nata a Foggia il 10 ottobre 1977, studiò presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Non terminò il percorso di studi, poiché decise di dedicarsi alla carriera di modella, che la portò a partecipare al Concorso di Miss Italia, prima nel 1996 e poi nel 1999, anno in cui vinse il concorso dove partecipava come Miss Puglia. Oltre a vincere il titolo nazionale conquista anche la fascia di Miss Cinema e il 2º posto di Miss Eleganza.

La sua carriera non si fermò qui, infatti, recitò come attrice in diversi spettacoli teatrali e musical; mentre sul piccolo schermo ebbe il ruolo di inviata nel programma Mezzogiorno in famiglia, in onda su Rai 2.

Una delle più recenti apparizioni televisive dell’ex Miss Italia foggiana fu sugli schermi Mediaset, nella trasmissione di successo Temptation Island, dove partecipò insieme al suo compagno Lorenzo Amoruso.

La vita privata

Manila è stata sposata con Francesco Cozza; i due dopo la separazione solo lo scorso maggio sono riusciti a firmare definitivamente le carte del divorzio.

Lei ha tre figli: Francesco, Pio e Nicolas, avuti dalla precedente relazione. Purtroppo, recentemente ha parlato del grande dolore vissuto insieme al compagno Amoruso, ossia la perdita del loro bambino a causa di un aborto spontaneo. Un evento traumatico per la coppia, che dopo un periodo di silenzio ha avuto la forza di parlare dell’accaduto e reagire, esprimendo ancora una volta il grande desiderio di costruire insieme la loro famiglia.