Poche righe e una foto sbagliata, è Manfredonia sul magazine Lumiwings: “Siamo amareggiati”

Manfredonia non ci sta. Nel senso che la città di Re Manfredi non c’è. O meglio, fa capolino giusto il tempo di far sapere ai turisti che “a pochi passi dal Castello è da non perdere l’aperitivo vista mare” e che “poco più avanti sorge una delle discoteche più chic a ridosso del mare”. Succede sul magazine distribuito dalla Lumiwings sugli aerei. A notarlo sono stati diversi viaggiatori e a portarlo agli onori della cronaca social è stato il Comitato Gino Lisa (che ha condiviso il post di ‘Rete Smash’) chiedendo spiegazioni alla compagnia aerea.

“Una cosa che davvero lascia perplessi e amareggiati”, una cosa “irrispettosa nei confronti della città sipontina” c’è scritto nel post originale a firma del direttore responsabile di ‘Rete Smash’ Pasquale Rinaldi. Sì, perché Manfredonia sicuramente non è da visitare solo per i locali.

L’opuscolo in questione è un magazine di circa un centinaio di pagine che oltre a fornire info utili per la sicurezza in volo, promuove la Daunia e il Gargano. Tuttavia, evidenzia Rinaldi, “non sarà sfuggito, soprattutto a chi è di Manfredonia, che la propria città ha uno spazio di pochissime righe (circa 10) ed una foto che sarebbe dovuta essere del castello sipontino ma che tale non è, poiché viene raffigurato un castello diverso”. Insomma, uno scivolone sul quale però non è semplice sorvolare perché è una questione di “rispetto a tutti i livelli”: “per la sua storia, cultura, le bellezze paesaggistiche ed accoglienza non può e non deve essere relegata a poche righe”.

Alla fine individuare il colpevole non è la questione principale, ci si augura piuttosto che chi di dovere ripari al danno e lo faccia presto “perché il bene della città appartiene a tutti”.