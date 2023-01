Manfredonia è città 'Pizza Lover' d'Italia: al primo posto per le pizze a domicilio

La pizza si conferma tra le scelte preferite da portare in tavola a domicilio. Lo rivela Deliveroo, in occasione della giornata Internazionale del pizzaiolo del 17 gennaio. Dal 2015 ad oggi sulla app è stato ordinato un numero di pizze che, se messe una di fianco all’altra, arrivano a coprire una distanza di più di 3.000 km, un viaggio ideale che da Napoli arriva fino a Bruxelles, passando per Parigi e Londra.

Ma come ordinano la pizza gli italiani? La Margherita in cima alle preferenze, davanti alla Diavola e alla Bufala. Nella speciale classifica delle città pizza lover al primo posto troviamo Manfredonia, la città che più di ogni altra ama la pizza a domicilio.