Bagno di Capodanno a Manfredonia: il tuffo degli intrepidi dalla scogliera 'Acqua di Cristo'

Il 2023 non poteva iniziare senza il tradizionale 'tuffo di Capodanno', nel golfo sipontino. Questa mattina, un gruppo di intrepidi, composto da alcuni membri dell'associazione 'L'isola che non c'è', si è tuffato nelle acqua antistanti la scogliera 'Acqua di Cristo', a Manfredoni. Presente, per gli auguri alla città, anche il primo cittadino, Gianni Rotice e il gruppo motociclisti 'Scorbutici' di Foggia. "E' un Capodanno che sa d’estate. Una giornata calda e luminosa, un mare cristallino", ha spiegato il primo cittadino. "Manfredonia riparte dalla sua risorsa più importante, il mare. Miglior augurio non c’è!"