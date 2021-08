Le luci della rinascita dopo la crisi economica: le 'Partite Iva' illuminano la Cattedrale di piazza Duomo

Nei giorni scorsi in piazza Duomo si è tenuta l’accensione ufficiale delle proiezioni luminose che avvolgeranno di magia la Cattedrale San Lorenzo Maiorano ed il Campanile, promossa dall’associazione 'Io sono Partita Iva Manfredonia'. L’evento è stato presentato da Stefania Consiglia Troiano, volto noto dell’emittente radiofonica Rete Smash che prima del countdown ha letto un comunicato dei promotori dell’iniziativa.

L’associazione ci tiene a sottolineare come l’iniziativa dell’illuminazione dei monumenti "dia la misura di quanto gli imprenditori che fanno parte di Io Sono Partita Iva Manfredonia, dagli associati ai componenti del direttivo, siano persone del fare, dell'agire".

Nessun loro componente è intervenuto durante la serata dell’evento perché oltre ad essere impegnati nelle loro attività, “non amano apparire ma amano valorizzare la città che abitano e che vivono profondamente e della quale conoscono tutti i pregi, tutti i difetti, tutte le criticità ma anche le enormi potenzialità”.



Nel comunicato si tocca anche il tasto delle prossime amministrative e l’associazione puntualizza che “è e resterà apartitica (e visto l’approssimarsi delle elezioni amministrative è doveroso sottolinearlo) ma Manfredonia ha bisogno di rinascere e Io Sono Partita Iva ha fatto, sta facendo e continuerà a fare la propria parte”.



Ma chi è 'Io Sono Partita Iva' e com’è nata? Per chi ancora non lo sapesse,'Io Sono Partita Iva' è un’associazione di categoria di Manfredonia che raggruppa imprenditori sipontini del settore della ristorazione, del turismo e del commercio in generale, nonché liberi professionisti e tantissimi artigiani e imprenditori di quasi tutti i settori economici della città.



Lo spirito imprenditoriale degli associati li ha spinti, fin dalla fondazione dell’associazione, a dare il proprio contributo alla rinascita della città, alla valorizzazione delle bellezze del territorio, alla promozione di Manfredonia in chiave turistico-attrattiva.



Tutto è nato in questo momento difficile che il mondo sta vivendo: la crisi economica conseguente l’emergenza sanitaria ha unito questi imprenditori, che hanno messo insieme i loro desideri di rinascita e di ripresa, mettendoli al servizio della città.



Già dall’inizio dell’estate l’associazione si era occupata dell’installazione delle luminarie che attualmente abbelliscono una parte del nostro lungomare. Queste luminarie, come hanno anticipato nel comunicato, in autunno, cambieranno tema e ci accompagneranno fino al Natale.



Ma non è tutto, infatti a breve uscirà il video promozionale 'Challenge 2021' realizzato da Io Sono Partita Iva in collaborazione con Radio Manfredonia Centro e Foto Odeon, che gode del patrocinio del Comune di Manfredonia. Un vero e proprio biglietto da visita che esalta le bellezze della nostra città.



Ritornando alle luminarie tema dell’evento di venerdì, gli organizzatori si dicono

entusiasti del loro operato e dei loro sforzi per concretizzare il loro regalo alla città, in un luogo simbolo di Manfredonia: Piazza Duomo con la sua Cattedrale e il suo campanile. “Si tratta di una installazione artistica di video mapping che proietterà sulla facciata della Cattedrale e del Campanile immagini simboliche ed evocative del nostro essere sipontini”.



Prima del conto alla rovescia che ha visto illuminare la piazza, Stefania Consiglia Troiano, spiega anche le motivazioni della scelta dei colori: il ciano a livello simbolico, rappresenta la creatività e la saggezza ed essendo un colore calmo e rilassante acuisce la sensazione di benessere e il relax; il giallo invece è associato alla luce, soprattutto solare, e rimanda al concetto di gioia e allegria, spensieratezza e speranza. Inoltre il ciano e il giallo richiamano anche alcuni colori dell’icona della Madonna di Siponto. Ed è proprio alla Nostra Patrona che nei prossimi giorni sará indirizzato un sentito e devoto omaggio da parte dell’Associazione.

Ma non vi sveliamo nulla di più perché vi vogliamo tutti attenti in piazza Duomo a fotografare e a condividere sui social le foto dei nostri bellissimi monumenti impreziositi dai meravigliosi giochi di luci affinché in tanti possano ammirare le bellezze del nostro territorio.