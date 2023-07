Il miracolo dell'Addolorata, la Vergine che 186 anni fa liberò Foggia dal colera

La pagina Facebook 'Devoti di Sant'Antonio da Padova' quest'oggi ha ricordato il miracolo della Madonna Addolorata, liberatrice di Foggia dal colera che aveva mietuto centinaia di vittime. In questi giorni ricorrono i 186 anni del miracolo della liberazione dall'epidemia, per intercessione dell’Addolorata della parrocchia San Giovanni Battista.

La sera di venerdì 14 luglio del 1837, avvenne uno straordinario miracolo: alla presenza dell’allora parroco di San Giovanni, Don Carlo Rotundi, le pupille della statua della Vergine si muovevano, in modo che quasi si nascondevano sotto le palpebre superiori e pian piano abbassandosi si rivolgevano al popolo.

Il giorno seguente avvenne nuovamente una manifestazione e cioè mosse gli occhi, la bocca, i capelli si scompigliarono, gli occhi iniziarono a lacrimare e la statua improvvisamente iniziò anche a sudare, tanto che Don Rotundi asciugò il sudore della Vergine con un panno bianco.

L’ultima manifestazione miracolosa ci fu il 16 luglio nuovamente gocce di sudore e il movimento delle pupille degli occhi si manifestarono sul simulacro.

Come riporta il libro 'Il Miracolo dell'Addolorata' di Armando Fares, "eretta la nuova parrocchia di S. Giovanni, il primo parroco D. Carlo Rotundi, tra i primi suoi atti, volle acquistare una statua della Madonna Addolorata. D. Carlo aveva dato incarico all’agente ecclesiastico di Napoli, di comperare e mandargli non la statua intera, ma solo la testa e le mani per la statua, che doveva essere poi completata a Foggia e rivestita, secondo l’uso del tempo".

A pagina 15 del libro edito poco più di 10 anni fa, viene riportata la relazione che D. Carlo Rotundi, parroco di San Giovanni, stese la sera del 17 luglio e inviò a mons. Monforte. Il 15 luglio, sabato, si rese pubblicamente manifesto quanto era accaduto la sera precedente alla presenza di pochi testimoni. Le manifestazioni miracolose accaddero il 14, 15 e 16 luglio.

"....nel giorno 14 corrente, che cadde di venerdì, il mio Economo (vice parroco) D. Antonio Ruggiero di Manfredonia, vedendo esposta la Vergine SS.ma nella propria nicchia con due cándoli di tre libbre, uno della misura di circa tre palmi, e l’altro di un palmo, rifletté che in tutto il corso della giornata conservavano l’istessa misura senza consumarsi, ed in compagnia del mio penitente, Raffaele Virgilio di Foggia, ch’è assiduo all’assistenza della Chiesa, avvertendolo al pari dell’Economo circa tre quarti d’ora di notte, mentre io ero occupato dall’Amministrazione del SS.mo Sacramento della Penitenza a quattro o cinque uomini, mi obbligarono di sospendere per poco ed osservare tal cosa. Avvicinandomi al sacro altare, dov’erano situati i due càndoli e perch’io nel corso dell’intera giornata era stato occupato a ricevere la confessione degl’infermi colerici, e distratto da altre cure parrocchiali, non potea altro osservare se non lo stato attuale di essi. Quindi non potendo dare alcun giudizio, stimai recitare alla sacra immagine una litania, ed in tale atto il detto Virgilio s’accorse che le pupille della immagine SS.ma si muovevano, in modo che quasi nascondevansi sotto le palpebre superiori, indi pian piano ribassandosi, si rivolgevano al popolo. E senza far motto di ciò, credendo d’ingannarsi, e poi essere preso alla berta, disse solo al prelodato Economo: «Osserva se l’immagine fa mossa alcuna»; il quale risposegli meravigliato: «Io veggo che muove le pupille degli occhi»; indi altri miei penitenti presenti viddero gli stessi movimenti, per Il miracolo dell’Addolorata 15 lo ché incominciarono a gridare al miracolo. Mentre stupito sentiva io il portento, senza avere il bene di vederlo, pensavo tra me che ciò poteva derivare da’ accensione di fantasia, e non vero quanto vedevano, oppure, ancorché vero, non esservi sufficiente numero di testimoni a comprovare il miracolo. Per la qual cosa imposi non ne parlassero e uscissero tosto di chiesa per chiuderla onde evitare qualunque tumulto: cosa che la Dio mercé mi riuscì".