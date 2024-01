Una cuoca e un pizzaiolo della provincia di Foggia sbarcano a Sanremo

Si apriranno ufficialmente venerdì 2 febbraio le porte del Palafiori per il taglio del nastro che darà il via alla diciassettesima edizione di Casa Sanremo, l'area hospitality ufficiale del Festival della Canzone Italiana, realizzata da Consorzio Gruppo Eventi.

Casa Sanremo nasce nel 2008 con l’obiettivo di creare un hub per tutti i giornalisti, gli artisti, gli addetti ai lavori che ogni anno confluiscono digitalmente nella cittadina ligure per il Festival della Canzone Italiana.

La diciassettesima edizione si aprirà con la consegna a Casa Sanremo della targa benedetta da Papa Francesco e con la presenza di un rappresentante del Consiglio di Governo della Pontificia Scholas Occurrentes che compirà il rito della piantumazione dell’ulivo di Scholas. Uno dei punti forti dell'area hospitality è rappresentata dall'Arena del gusto. Una food experience immersiva che ci permette anche di scoprire meglio i Territori italiani protagonisti dell’Edizione 2024, espressione del Made in Italy di qualità tanto amato nel mondo.

A Casa Sanremo parteciperà Luigi Gentile e per lui si tratta di un ritorno. Il pizzaiolo di origini lucerine, ma residente a Monopoli dove è il titolare delle pizzerie Cirasella e Granum, sarà uno dei trentadue pizzaioli ufficiali di Casa Sanremo diretti quest'anno da Enzo Piedimonte e Carmelo Pistritto.

Un'altra professionista della provincia di Foggia, invece, sarà protagonista al Villaggio del Festival, che sarà inaugurato lunedì 5 febbraio all'interno del Parco di Villa Ormon, location dell'importante evento collaterale della kermesse canora. Annarosa Russo, tcuoca e titolare del ristorante 'Antica Osteria' di Rocchetta Sant'Antonio, farà parte del team FoodExperience diretto da Giuseppe Grande: "La cucina per me è un'arte, una forma di espressione libera, in quanto credo che attraverso essa si possa comunicare non solo ciò che si è, ma anche la storia e la cultura di un posto da cui provieni", scrive di sé.