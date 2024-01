Pizza d'autore a San Giovanni Rotondo con Luciano Pignataro

A San Giovanni Rotondo arriva la pizza d'autore con Luciano Pignataro. Il noto giornalista del Mattino, che da anni cura le pagine gastronomiche e una rubrica sul vino, scrive su riviste specializzate nel food ed è ambasciatore del Gusto, sarà nella città di San Pio lunedì 15 gennaio alle 17 nel chiostro comunale per presentare la sua fatica editoriale, intitolata "La pizza, una storia contemporanea".

Presenterà la serata Renato Rocco, direttore del magazine La Buona Tavola. Alla presentazione prenderanno parte il padrone di casa Michele Crisetti, sindaco di San Giovanni Rotondo e Orazio Chiapparino, titolare della pizzeria 'Regina Margherita' e 'Ambasciatore del Gusto', premiato con due Spicchi da Gambero Rosso. Un'occasione imperdibile per parlare di pizza e di prodotti mediterranei. Il libro di Pignataro è la prima ricostruzione storica dal ‘900 sino ai giorni nostri della pizza italiana. Da Napoli a New York passando per Roma, Milano, il Veneto, Tramonti, Gragnano, San Paolo del Brasile, Vico Equense.