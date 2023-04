Il 'tavolo magico' di Lucia de Martino conquista l'Accademia del Wedding: è suo il titolo per lo stile Ikebana

Si è concluso da pochi giorni il corso per Wedding Planner & Event Coordinator (formazione per l’organizzazione di matrimoni ed eventi), organizzato dall'Accademia del Wedding della ben nota Cira Lombardo presso Villa Feanda in provincia di Napoli che ha visto la partecipazione della foggiana Lucia de Martino brava a saper mettere in pratica anni di lavoro e di esperienza aggiudicandosi il primo posto per lo stile Ikebana.

“Questo momento di incontro con tante persone che operano in questo settore mi ha permesso di conoscere e aprire anche una fase di confronto ma, soprattutto, mi ha regalato tante soddisfazioni. Come, più delle altre, quella di aver realizzato una “mise en place” in stile Ikebana con Giovanna Iodice e il florist Francesco Liberato & family. Ogni “mise en place” realizzata dalle corsiste in gara è stata visionata, giudicata e votata da 20 giudici nazionali, affermati esperti che da anni operano nell'ambito del wedding e degli eventi in diversi settori, come ad es. Francesco Riva, Ilaria Rodelli e Mariella D'Amato.

Per l’allestimento nello stile assegnatoci, abbiamo rispettato l'arte filosofica dell'Ikebana con ramoscelli recisi sui quali erano presenti boccioli e fiori, posizionati in maniera tale da formare un triangolo unito virtualmente da un profondo significato spirituale. Ramoscelli rivolti verso l'alto per rappresentare il cielo, ramoscelli in orizzontale per rappresentare l'uomo e ramoscelli rivolti verso il basso per rappresentare la terra: elementi profondamente connessi in un cammino di elevazione spirituale. Fondamentale anche la tecnica utilizzata per la disposizione delle stoviglie che ha rispettato i criteri di equilibrio, di eleganza minimal e di estetica armonica propria di questa filosofia”.