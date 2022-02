Lucera dal cuore d’oro: stacca un assegno per Telethon da 9mila euro ed è la più generosa della Capitanata

Lucera ha stabilito un nuovo record di donazioni per Telethon: oggi ha staccato un assegno da 9.086 euro raccolti con la manifestazione ‘Ballando con le Stelle’ e gli eventi collaterali per sostenere la lotta alle malattie genetiche rare.

Grazie alla generosità dei lucerini e all’impegno profuso dagli organizzatori, Lucera è risultata la città che ha raccolto di più in provincia di Foggia, superando il suo stesso record precedente di oltre 7mila euro.

Questo pomeriggio, dopo una cerimonia alla presenza di alcuni rappresentanti delle associazioni che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Lucera, è stato consegnato al Centro sportivo Casanova un maxi assegno con la cifra frutto della raccolta.

“È una grande soddisfazione – dichiara il professor Biagio Russo, coordinatore del comitato organizzatore e referente Telethon per Lucera – anche se lo sforzo di tutti è stato enorme, ripagato però dalla notizia che mi ha comunicato ieri Antonella Squeo, referente provinciale Telethon, che Lucera è al primo posto per donazioni in Capitanata, superando anche la città di Foggia. Il merito di questo bilancio così positivo va al livello eccezionale dell’evento ‘Ballando con le stelle’, che si è svolto il 19 dicembre scorso, ma anche di tutti gli appuntamenti collaterali: il pranzo di beneficenza, la vendita dei cuori di cioccolato, il mercatino di abiti usati, ed altro, nonostante non siamo riusciti a realizzare tutto come gli anni precedenti, a causa delle restrizioni pandemiche. Devo inoltre ringraziare le associazioni del comitato organizzatore, tutti i ‘grandi sostenitori’: la ditte De Cristofaro, Sacco, Abate, Calabria, la farmacia Casiero e Giuseppe Russo Bio, poi ci sono i ‘sostenitori’: il Rotary club, Curcelli Lpl, odontotecnico Travosi, Marino farmacia agricola, il Centro sportivo Casanova e l’Aido. Infine, tutti i cittadini che ci hanno sostenuto”.

La sesta edizione è stata un successo della città, condiviso con i volontari dei sodalizi coinvolti, i direttori artistici Stefano Ciccarelli e Carlo Ventola, il direttore artistico della sezione ballo Raffaele Ferrante e le dieci Stelle, personaggi noti di Lucera (Antonio Buonavitacola, Chiara Clemente, Angelica Dell’Aera, Walter Di Giovine Ardito, Vittoria Favilla, Emanuela Gentile, Giovanni Giannetta, Antonio Mastrolitto, Simone Terlizzi e Marianna Tremonte) che si sono messi a disposizione dell’iniziativa, ballando con i maestri Valeria Chiarella, Viviana Ercole, Raffaele Ferrante, Vincenzo Frascone, Simona Gentile, Gianluca Inglese, Serena Massariello, Claudio Russo, Giacomo Siesto e Lucia Zoppicante, entusiasmando con le loro performance il pubblico del Palasport. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato. Tra loro, anche l’attore e regista Pasquale Iannuzzi, protagonista di uno sketch comico insieme a Francesca Catapano, conduttrice dell’evento.