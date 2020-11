"Questa è casa mia". L'amore di Luca 'Samen' per il Gargano: "La bellezza di questa terra la mia fonte di ispirazione"

29 anni, diplomato all’Istituto Alberghiero, dopo aver girato l’Europa in cerca di lavoro Luca Semeraro in arte 'Samen', è ritornato nella sua San Nicandro, nel cuore del Gargano.

Ha cominciato a scrivere dei brani di vita reale, come 'Ritorno a casa' e 'This is mi casa', per quest'ultimo pezzo ha realizzato un videoclip che mostra tutte le bellezze del territorio, dai monti al mare, dai balli alla cultura della pasta fatta in casa. "Volevo che il nostro Gargano riuscisse ad avere più visibilità".

Ma la musica, al momento, è solo una sua forte passione. Luca, proprietario di una ludoteca per ragazzi, sogna di poter trasformare questo suo interesse in un lavoro vero e proprio.