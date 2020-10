Foggia tifa per Luca Gaudiano: è tra i venti semifinalisti che sognano di partecipare a Sanremo Giovani

Il cantautore foggiano Gaudiano è tra i 20 semifinalisti di AmaSanremo, la selezione dei concorrenti per Sanremo Giovani. Ha superato le audizioni dei 60 artisti e gruppi scelti tra le 961 domande di partecipazione arrivate quest'anno (a cui si sono aggiunti di diritto i vincitori del Festival di Castrocaro). Parteciperà alla trasmissione AmaSanremo, condotta da Amadeus, alle 22.45 su Rai 1 e Radio2, da giovedì 29 ottobre a giovedì 26 novembre. In dieci accederanno alla finalissima di Sanremo Giovani del 17 dicembre e sei accederanno alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.

Luca Gaudiano, 29 anni, madre docente di lettere e papà ingegnere, ha approfondito gli studi musicali prima a Roma, dopo il diploma, e poi a Milano, dove ha trovato ispirazione per la produzione dei suoi brani, che ha registrato insieme al producer Francesco Cataldo. Ha debuttato il 25 settembre scorso con un 45 giri digitale (l'equivalente di un vinile) contenente due brani: Le cose inutili, una canzone nata durante il lockdown, singolo di punta dell'esordio, e Acqua per occhi rossi. Si presenta a Sanremo Giovani con Polvere da sparo, brano ispirato dalla perdita del suo amato papà, che lo aveva iniziato alla musica, regalandogli una chitarra per il suo quindicesimo compleanno, e che ha accompagnato negli ultimi tre anni di vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oltre alla giuria televisiva degli addetti ai lavori e al voto della Commissione Musicale, contribuirà alla valutazione delle esibizioni di AmaSanremo anche il Televoto. E Foggia già tifa per Gaudiano.