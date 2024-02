Lotto, la dea bendata abbraccia il Gargano: due terni a Ischitella e San Nicandro

Estrazione del Lotto di martedì 20 febbraio che verrà ricordata nella provincia di Foggia, dove sono state registrate le due vincite più alte dell’ultimo concorso. In particolare, la più consistente a Ischitella con 22.500 euro sulla ruota di Firenze, decisivo un terno con i numeri 32, 34 e 44.

Poi a seguire bella vincita anche a San Nicandro Garganico, sempre provincia di Foggia e sempre al Lotto, con 15.750 euro sulla ruota di Palermo, anche qui grazie a un terno con i numeri 24, 64 e 73.

Infine - riporta l'agenzia Agimeg - in Puglia sorride due volte anche Taranto: al Lotto, in città, con 7.500 euro sulla ruota di Firenze, decisivo un ambo con i numeri 44 e 47. Al 10eLotto, invece, altri 7.500 euro in provincia (a Massafra) con 6 numeri indovinati su 7 in modalità istantanea.