Nemmeno la Lotteria Italia regala emozioni a Foggia: zero vincite. Brindano Lucera e Cerignola

Con 280mila euro la Puglia è la sesta regione d’Italia che all’esito dell’estrazione della Lotteria 2021-2022 avvenuta ieri sera 6 gennaio, ha totalizzato vincite per 280mila euro. Il premio più importante – di seconda categoria da 100mila euro - è stato vinto a Taranto con il biglietto N 234317. In provincia di Foggia brindano Cerignola (N 035122) e Lucera (F 460057), entrambi biglietti da 20mila euro. I premi di terza categoria vinti in Puglia sono in tutto nove. Questi gli altri: A 310389 Bitonto, O 035868 Andria, A 441287 Polignano a Mare, D 321835 Monteroni di Lecce, N 121113 Bari, B 238496 Monopoli, A 291503 Fasano. I biglietti staccati in Puglia sono stati 265.120, il 38,6% in più rispetto all’edizione di un anno fa. L’incremento maggiore a Foggia, con 53.320 +64,7%.