Lino, l'autista dello scuolabus che a Carnevale reagala un momento di spensieratezza ai bambini

A Monte Sant'Angelo il carnevale si festeggia anche nello scuolabus. "Lui è Lino, uno degli autisti comunali che ogni giorno accompagnano i nostri figli e nipoti a scuola. Sabato Lino ha avuto una brillante idea: si è vestito da Carnevale per accogliere i più piccoli nonostante questo momento difficile e triste, per la pandemia, per la guerra. Un modo leggero e simpatico di andare a lavoro, un modo diverso di affrontare il lavoro. I bambini sono stati felicissimi e tutti insieme, alla fine del giro, hanno partecipato a questo meraviglioso scatto dove è possibile leggere la felicità, la gioia, la spensieratezza nei loro occhi. Grazie Lino, Monte Sant’Angelo ti è grata per questo gesto" il commento del sindaco Pierpaolo D'Arienzo.