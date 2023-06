Un Paradiso di nome Tremiti

Le Isole Tremiti sono situate a nord della Puglia, a 22 chilometri dal Gargano. Il paesaggio è caratterizzato dal mare limpido con fondali puliti e spettacolari, baie e promontori, coste con falesie a strapiombo sul mare. Il clima è gradevole con una vegetazione rigogliosa e una natura selvaggia ed incontaminata.

Le isole erano conosciute come 'Insulae Diomedeae', dal nome dell'eroe omerico Diomede. Si narra che si trovi sepolto qui, e che i suoi compagni fossero mutati da Venere in uccelli marini aventi un canto molto particolare e simile al vagito di un bambino.

L’arcipelago è composto da cinque isole: San Domino, San Nicola, Capraia, Cretaccio e Pianosa. Per anni sono state il rifugio preferito di Lucio Dalla. Le acque cristalline, la trasparenza dei fondali, il cielo stellato e le romantiche calette: è da questi luoghi che il cantautore ha tratto ispirazione per la sua musica. “Tremiti è un posto estremo, il mio posto dell’anima – racconta in un'intervista – Il mio karma è diviso tra isola e città".

L'arcipelago si visita bene in poco tempo; si consiglia di fermarsi una o due notti sull'isola di San Domino dove ci sono le strutture ricettive e un po' di vita mondana anche di notte. Due sono infatti le discoteche: Il Diomede e la Furmicula.

Dall'isola di San Nicola, che si raggiunge tramite una stradina di ciottoli in salita, si arriva alla Torre Aragonese, da questo punto la vista spazia fino alle coste del Gargano, da visitare sono: l'Abbazia Benedettina, i resti della Tomba di Diomede e il Centro Storico della piccola isola di San Nicola.

Dopo l'abbazia, c'è un sentiero che porta alla località Tagliata, tra la fortezza e la spianata di San Nicola.

Per conoscere l’incanto della natura dell’arcipelago delle Isole Tremiti è necessario esplorarla in barca e visitare tutte le grotte più belle:: la Grotta delle Viole sulle cui pareti interne crescono le viole, la Grotta del Bue Marino alla cui sommità c'è il Picco delle Diomedee, partendo dalla spiaggia di Cala delle Arene dove c'è la bella Grotta dell'Arenile, più in là ci sono Cala dello Spido e Cala Matano, due cale con una piccola insenatura in fondo. Nell' isola di San Domino c’è la Cala Tramontana, in parte attrezzata a lido. Nell'isola di Capraia tra le tante baie le più note sono: cala dei Turchi, Pietre di Fucile, gli Scoglietti dove sul fondale è presente la statua di Padre Pio e l'Architiello, che è un arco di costa che delimita un piccolo lago.

Le isole sono una meta ideale per chi cerca una vacanza in piena libertà a contatto con la natura l’ospitalità e l’atmosfera calda e genuina rendono il soggiorno indimenticabile. Per il periplo di San Domino con visita alle grotte. Il costo è di 10 euro e dura 40 minuti Il passaggio andata e ritorno da San Domino a San Nicola e viceversa costa 5 euro.

Per il tour di tutte le isole, con visita alle grotte, le cale più suggestive e bagno a Capraia, il costo è di 15 euro. Per mangiare sull'isola di San Nicola si consiglia 'da Carolina' che fornisce pesce fresco e su San Domino 'il Ristorante da Pio’ con menù a base di pesce molto apprezzato invece per la pizza 'il Galeone' e la discoteca 'la Furmicula'. Per dormire sull'isola ci sono tante di strutture alberghiere tra cui hotel e b&b come 'il Paradiso' con prezzi modici e l’hotel Hedel se volete le comodità dell'albergo.