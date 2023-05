Elicottero su piazza Duomo, paracadutista pronto a lanciarsi con un tricolore di 19 metri

Il 23 maggio un elicottero sorvolerà Cerignola e da lì un paracadutista, con un tricolore di 19 metri, si lancerà su Piazza Duomo per celebrare la Giornata della Legalità e per ricordare la Strage di Capaci - dove perse la vita il magistrato Giovanni Falcone - avvenuta nel 1992. "Teniamo molto a questa ricorrenza, come teniamo molto a sviluppare, soprattutto nei più piccoli, una fortissima coscienza antimafia perché gli errori del passato, e anche del recente passato nella nostra comunità, possano essere solo un doloroso ricordo e non un precedente pronto a ripetersi" commenta il sindaco Bonito.

Con l'associazione Neverland e all'assessore Maria Dibisceglia, per il 23 maggio è stato allestito un programma ricco e variegato, che inizierà alle 10:30 con il corteo 'Io non ho paura' da via Generale Dalla Chiesa, proseguirà con la deposizione di una corona di fiori in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e terminerà in Piazza Duomo, alle 12:30, con lo spettacolare arrivo – dai cieli – del tricolore.