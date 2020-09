Lamborghini sceglie il Gargano: alle spalle di uno dei suoi gioielli spunta l'architiello San Felice

Lamborghini Automobili, l'azienda italiana che produce le automobili di lusso, sceglie la Puglia per immortalare uno dei suoi gioielli. E sceglie anche il Gargano, per l'esattezza lo sfondo dell'architiello San Felice alle porte di Vieste: "Emozioni genuine, antiche tradizioni, gente gioiosa, luoghi autentici e alcune delle spiagge di sabbia e mare azzurro più belle d'Italia. Benvenuti in Puglia attraverso l'obiettivo di Gabriele Micalizzi. Sede di siti e storie che risalgono a migliaia di anni fa, questa regione italiana è stata esplorata dalla sua equivalente Super Sports Car - l'Aventador SVj Roadster - il cui design esclusivo e la tecnologia sofisticata ricordano il ricco patrimonio Lamborghini" si legge sulla pagina Instagram.

