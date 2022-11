'Cucire le relazioni' con ago e filo: riparte a Foggia il laboratorio sartoriale solidale rivolto a donne disoccupate

Riparte il laboratorio di sartoria solidale, ‘Cuciamo le relazioni’. Anche quest’anno il Rotary Club Foggia ‘Umberto Giordano’ sponsorizza il progetto rivolto a donne disoccupate della Chiesa di San Paolo Apostolo del capoluogo dauno.

Il laboratorio, inaugurato l’8 marzo 2019, in collaborazione con la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, presieduta dal prof. Aldo Ligustro, e con la Caritas Diocesana, è diventato un punto di riferimento per tante donne desiderose di acquisire conoscenze in ambito sartoriale. La finalità del progetto mira non soltanto all’apprendimento ma anche alla socializzazione, per tessere relazioni e favorire l’autostima. A tal fine prezioso è il contributo del parroco don Antonio Menichella sempre attento alle istanze della sua comunità che, costantemente, la coinvolge in iniziative di solidarietà e impegno sociale.

Come da tradizione, tre sarte, di comprovata esperienza, seguiranno le corsiste nelle operazioni di taglio e cucito, per renderle autonome nella realizzazione di capi personali e familiari, in vista anche della possibilità di mettere a frutto le competenze acquisite a fini lavorativi. “Imparare un mestiere, soprattutto nel contesto odierno di grande difficoltà, - commenta il presidente del RC Foggia Umberto Giordano, Renato Clemente Martino - può divenire un’opportunità di speranza per progettare il proprio futuro e proiettarsi in una dimensione più propositiva”. Il progetto si pone inoltre la finalità di favorire lo sviluppo di un’economia circolare sostenibile attraverso la diffusione dell’arte del cucito, del riciclo e del riuso. Gli incontri, articolati in due appuntamenti settimanali di tre ore, sono coordinati e condivisi dalla responsabile del progetto, Maria Buono, socia rotariana.