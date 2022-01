Serena Rossi omaggia il Gargano: scatto mozzafiato de 'La Sposa', "-10" alla fiction di Rai Uno

Arriva dal 16 gennaio la nuova miniserie firmata Rai1, La Sposa. La fiction è stata interamente girata nel territorio del Gargano, a Monte Sant'Angelo, ed è composta da sei puntate della durata di circa 50 minuti ciascuna, ma quelle trasmesse dalla Rai saranno 3 ognuna da due episodi.

Le riprese hanno come scenario il magnifico territorio della Montagna del Sole e sono durate per tutto il mese di luglio. Per quanto riguarda il cast, accanto alla protagonista Maria interpretata da Serena Rossi (che ha pubblicato lo scatto su Instagram ricordando che mancano 10 giorni), ci saranno Giorgio Marchesi nel ruolo di Italo Bassi e Maurizio Donadoni nei panni di Vittorio Bassi, Mario Sgueglia in quelli di Antonio e il piccolo Antonio Nicolai è Paolino.

Per quanto riguarda la trama la serie tratta una tematica molto importante, ossia i matrimoni combinati per procura in voga negli anni ’50-’60. Serena Rossi interpreta la giovane Maria, di origine calabrese, che si ritroverà sposata con Italo Bassi (Giorgio Marchesi), vedovo e con un figlio piccolo che vive al Nord.