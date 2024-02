La gioia dopo un delicato intervento al rene: il piccolo Christian festeggia 1 anno insieme ai sanitari dell'ospedale

Un compleanno speciale quello compiuto dal piccolo Christian, grandi occhioni azzurri, che a Casa Sollievo della Sofferenza ha spento la prima candelina della sua vita, circondato dall'affetto della sua famiglia e dai sanitari dell'ospedale di San Pio.

Soltanto quattro giorni fa, era stato sottoposto ad un delicato intervento della durata di tre ore per ricostruirgli il rene a causa di una malformazione congenita. Rimessosi alla grande in pochissime ore, oggi ha compiuto un anno e spento la candelina della speciale torta in braccio alla madre Miriana.

Commossi e felici per l'avvenimento, gli operatori del reparto di Urologia Pediatria diretto dal chirurgo Giuseppe Creti - che ha eseguito l'intervento assieme a tutto lo staff di sala operatoria - si sono stretti attorno al bambino e hanno festeggiato insieme a lui cantandogli la canzoncina che accompagna da secoli ogni compleanno.