La Duchessa di York stregata dal Nero di Troia rosato di San Severo

Giovanni Ciampi, responsabile commerciale di Tenuta Demaio, azienda vitivinicola biologica di San Severo, lo scorso 2 luglio ha avuto il piacere di incontrare Sarah Ferguson al ristorante “Biancofiore” di Bari. Alla Duchessa di York è stata offerta una bottiglia di vino rosato di Nero di Troia biologico della cantina dell’ex preside Antonio Demaio, che l’aristocratica inglese ha apprezzato molto.

“Ho avuto modo di scambiare alcune parole con la Duchessa, che è stata felice di incontrarmi e di ricevere la nostra bottiglia. La Duchessa di York, ex moglie del principe Andrea di York, terzogenito della regina Elisabetta del Regno Unito, ha voluto che le raccontassi la storia della nostra cantina", spiega. "Le ho raccontato delle antiche origini della passione di mio suocero per le vigne, che si tramanda di padre in figlio e che ha trovato in noi figli e nipoti terreno fertile per realizzare concretamente il suo ideale di vino: un prodotto naturale dal sapore puro e autentico, senza il ricorso a manipolazioni chimiche tipiche dell’enologia convenzionale, che di solito seguono logiche commerciali e di business".

"Un vino sincero, in sostanza, derivato dall’uva biologica coltivata personalmente con l’esperienza, la capacità e la dedizione instancabile di mio suocero Antonio e vinificata in modo sapiente e rigoroso anche e soprattutto grazie al prezioso contributo di suo nipote, Donato Antonio Giuliani, esperto enologo conosciuto ormai a livello locale e nazionale”. Sarah Ferguson, che si trovava in Puglia per ritirare il 'Magna Grecia Awards', non ha mancato di manifestare in seguito – in aderenza ai canoni della propria etichetta nobiliare – la sua gratitudine per il dono ricevuto, attraverso un’e-mail con cui ha ringraziato e si è complimentata per la qualità del nostro prodotto.

Nonostante sia una realtà “giovane” che ha iniziato ad imbottigliare da pochi anni, la cantina Tenuta Demaio sta continuando a ricevere sempre più numerosi apprezzamenti e ad inserirsi a pieno titolo come azienda consolidata della Capitanata, frutto di una passione produttiva che sta facendo conoscere con orgoglio le bellezze del nostro territorio nei migliori e più raffinati mercati internazionali.