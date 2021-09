L'Ite Blaise Pascal diventa eco-friendly

Borracce per tutti gli alunni per eliminare la plastica dall’istituto

Nella settimana di sensibilizzazione all’ambiente il Pascal sceglie un gesto significativo per tutti I suoi alunni. Borracce per tutte le studentesse e gli studenti, al fine di eliminare la plastica dall’istituto. Preservare la natura è importante per vivere, oggi e in futuro, in modo sicuro.

Vivere in un ambiente sano significa anche ridurre al minimo il consumo di plastica per salvaguardare la vita dell’uomo e dell’ambiente stesso in cui viviamo.

Per quanto possa essere malleabile, utile e comoda da usare, la plastica inevitabilmente inquina e danneggia tutto ciò che ci circonda.

Si tratta, infatti, di un materiale attivo, essendo composto da microparticelle che vengono sprigionate e navigano all’interno del liquido che finiamo con l'nserimento insieme ai liquidi o al cibo.

L’esposizione di quest’ultima al sole, al calore e ai raggi solari peggiora, per di più, le sue già dannose peculiarità, in quanto i composti, situati al suo interno, fanno aumentare la concentrazione di contaminanti.

Per risolvere il problema, bisognerebbe evitare l’uso di piatti, bicchieri, bottiglie di plastica, contenitori, ecc. con grande beneficio per la nostra salute e per la nostra amata Terra. L’istituto Blaise Pascal, sostenitore dell’ambiente, distribuisce a tutte le studentesse e a tutti gli studenti della scuola una borraccia ecologica in alluminio, comoda, resistente e decontaminate grazie all’aiuto delle aziende amiche RMservices e Sanitàpiù.

In questo modo cerchiamo di educare i nostri giovani al rispetto del proprio ambiente e della salvaguardia del pianeta, l’unica nostra casa. Certamente ci saranno altre iniziative per sviluppare la sensibilità al problema.