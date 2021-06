L’IIS 'Federico II' di Apricena lancia il giornale 'Stupor Mundi' e il suo Piano Scuola Estate

Quello appena conclusosi è stato un anno scolastico ‘sui generis’, a tratti difficile, per tutti gli studenti italiani, così come per gli allievi dell’IIS 'Federico II' di Apricena; tuttavia la voglia di fare e di progettare non è mancata, al punto di concepire la nascita e la redazione di un giornale scolastico in piena pandemia e in piana Didattica a distanza (Dad). Lo 'Stupor Mundi' di Apricena nasce proprio dalla volontà di studenti e docenti di tener vivo un legame che andasse oltre le attività scolastiche quotidiane e che offrisse uno stimolo ai discenti per parlare dei propri interessi (recensioni di libri, dipinti, progetti artistici), nonché per documentare le attività extracurricolari svolte dalle classi dell’Istituto (interviste con l’autore, premiazioni, concorsi, progetti nazionali). Un giornale scolastico, dunque, che fosse uno ‘spazio condiviso’ di notizie e riflessioni per docenti e discenti, ma anche un modo per potenziare le abilità e le competenze linguistiche, nonché quelle trasversali; infatti, il giornale raccoglie una sezione dedicata al progetto Erasmus+, i cui articoli sono redatti sia in italiano che in inglese.

Con questa finalità lo scorso dicembre 2020 è uscito il ‘numero 0’ del megazine, che ha visto altre due edizioni: quella di marzo 2021 e quest’ultima di giugno, che raccoglie le iniziative, i progetti e i riconoscimenti degli allievi del 'Federico II'; a testimonianza che, anche in pandemia e benché lontani, la voglia di ‘comunicare’ non si è fermata.

"È stato, dunque, un anno impegnativo e difficile per tutti, ma non sono mancati grandi soddisfazioni, traguardi e obiettivi raggiunti, e anche molte premiazioni! – commenta la Dirigente scolastica, prof.ssa Alessia Colio - la premiazione UNESCO per la poesia, la premiazione sulla Democrazia del Rotary, il Premio Speciale per la Regia del Video Sui Passi di Dante dall’Associazione Xenia-Roma. Tantissime sono state, inoltre, anche le attività e le produzioni multimediali: partecipazione alla Rete Dantesca, con i numerosi video, partecipazione alla Maratona contro il Bullismo e Cyberbullismo, partecipazione al Giorno della Memoria, produzione del Giornale di Istituto, partecipazione a dirette su social e su canali radio come quella su RadioIvrea, Attività di arte terapia e molte altre ancora! Abbiamo trascorso un anno intenso e faticoso, ma al tempo stesso ricco di sfide e opportunità, un anno in cui abbiamo dovuto reinventarci, a partire dalle attività di orientamento scolastico, non tralasciando il passato ma vivendo intensamente il presente e guardando al futuro, forti del monito memento audere semper. Et ventis adversis” di dannunziana memoria, per essere costantemente Dentro Al Domani" conclude la Dirigente Colio.

Ricordiamo, inoltre, che l’IIS 'Federico II', facendo riferimento al Piano Scuola Estate 2021, promosso dal Miur, ha attivato, per il periodo giugno-luglio, laboratori di chimica e di tecnica e rappresentazione grafica; al fine di garantire una scuola capace di essere motore di integrazione, che restituisce spazi e tempi di relazione, luoghi per incontrarsi di nuovo e riannodare quelle relazioni purtroppo bruscamente interrotte, così importanti per lo sviluppo emotivo, affettivo, identitario, sociale di ognuno.

Clicca qui per scorrere il giornale scolastico.