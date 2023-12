Jacopo Sol, il cantante di San Severo tra i finalisti di Sanremo Giovani

Tra i 12 cantanti che il 19 dicembre si giocheranno la possibilità di accedere a Sanremo Giovani e di salire a febbraio sul palco dell'Ariston, c'è anche Jacopo Porporino, in arte Jacopo Sol, musicista di San Severo. Il brano, 'Cose che non sai' (video), è stato scritto durante una sessione universitaria, periodo di forte stress e tensione. Si parla di overthinking. Jacopo è sotto l'Universal Music.

Chi è Jacopo Sol

Deve la passione per la musica ai suoi genitori, che durante i viaggi in auto, gli fanno ascoltare artisti del calibro di Pino Daniele e David Bowie. All'età di otto anni sua madre lo porta a lezione di chitarra per la prima volta. E' così piccolo che il maestro riesce a insegnargli solo un accordo: il Sol maggiore. Da quel momento nasce la sua passione, prima per la chitarra e poi per il canto e la scrittura.



A maggio del 2022, con il trasferimento a Milano, la sua vita cambia totalmente. Qui ha la possibilità di conoscere persone e mondi nuovi, vivere nuovi stimoli ma soprattutto emozioni forti.

Cambia anche il modo di approcciarsi alla musica: sperimenta nuovi sound che non aveva mai avuto la possibilità di produrre, passando da sonorità acustiche a produzioni più particolari caratterizzate dalla combinazione di elementi acustici e elettronici, con un approccio vocale più definito che spazia da un timbro leggero ad un graffiato in base all’impatto che vuole far trasparire dal pezzo.



Jacopo cerca di utilizzare le sue canzoni per raccontare con sincerità la sua vita, caotica, stimolante e travolgente, divisa tra la carriera universitaria e la sua grande passione per la musica. Dalla necessità di un nuovo inizio nasce “Jacopo Sol”; il nome d’arte è un tributo al suo primo accordo, a quel Sol maggiore che simboleggia le sue radici.